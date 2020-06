Saiba como prevenir acidentes com crianças neste feriado

Panelas devem ficar com os cabos voltados para trás do fogão - Foto: Reprodução/Internet

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) alerta a população sobre os cuidados para evitar acidentes neste feriado prolongado de Corpus Christi. A corporação orienta os pais e responsáveis a redobrarem os cuidados com as crianças nesse período de descanso prolongado.

Confira as dicas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul: