Saiba como fica a previsão do tempo neste carnaval em São Paulo e no Rio

Pancadas de chuva voltarão a ocorrer em todos os Estados da Região Sudeste do País neste feriado. Mas a expectativa é que a sensação de abafamento predomine. De acordo com a Climatempo, há expectativa de chuva forte durante todos os dias do feriado em São Paulo. A previsão indica que pode chover inclusive durante os desfiles das escolas de samba no Anhembi, na zona norte da capital, e em especial nas noites desta sexta-feira, 24, do sábado, 25, e também na madrugada do domingo, 26.

Os foliões que vão curtir os blocos de rua na capital paulista também devem se preparar para dias molhados. Segundo a Climatempo, a chuva deve refrescar, mas também atrapalhar a festa. No fim de semana, há previsão de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia, inclusive nas regiões da Vila Madalena e Vila Mariana. Em alguns momentos do dia, as chuvas virão acompanhadas de raios e ventania.

No fim de semana, a previsão de temperatura máxima em São Paulo será de 30 graus. Na segunda-feira, 27, os termômetros deverão registrar até 29 graus.

Quem fugiu da folia da capital paulista em direção ao litoral deve se preparar para mudanças no tempo que já começam nesta sexta-feira. O forte sol e o céu azul que estiveram presentes até a quinta-feira, 23, não vão predominar. Mas o feriado promete ser de céu com muitas nuvens e tempo abafado. Há possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite.

No Rio de Janeiro, a Climatempo informa que o risco de chuva é de médio a alto nas noites de domingo e de segunda-feira, durante os desfiles na Sapucaí.

Os foliões que vão acompanhar os blocos de rua e os banhistas também devem se precaver diante da possibilidade de chuva. Durante a tarde e noite de sábado estão previstas pancadas de chuva em todas as regiões fluminenses.

A mudança no tempo é aguardada durante todos os dias de carnaval, principalmente a partir de sábado com a presença de muitas nuvens e temporais.

Segundo a Climatempo, os dias não serão totalmente chuvosos, mas não contarão com céu azul. O tempo seco deve prevalecer ao longo do dia. As fortes tempestades devem atingir principalmente a capital fluminense.

No Rio de Janeiro, a previsão máxima neste sábado será de 38 graus e no domingo de 36 graus. Na terça-feira, 28, a temperatura máxima cairá para 32 graus, em razão das pancadas de chuva.

Eclipse

Um eclipse solar poderá ser observado na manhã de domingo em quase todas as cidades brasileiras. Os eclipses envolvendo o Sol, a Lua e a Terra ocorrem somente quando os três elementos celestes se encontram praticamente em linha reta. No eclipse solar, a Lua passa entre o Sol e a Terra, projetando uma sombra sobre a superfície da terra.

