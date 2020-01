Saiba como colocar a placa Mercosul no seu carro

Na transição das placas cinza para Mercosul, é feita a substituição automática do segundo caracter numérico por uma letra - Foto: Divulgação

A Resolução nº 780/2019 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) dispõe sobre o novo sistema de PIV (Placas de Identificação Veicular (PIV). Além de tratar do processo de adoção e do detalhamento das chapas, o texto afirma que é possível adotar voluntariamente a placa Mercosul.

Na transição das placas cinza para Mercosul, é feita a substituição automática do segundo caracter numérico por uma letra, conforme padrão estabelecido pela determinação.

Confira o texto na íntegra:

CAPÍTULO I Requisitos da Placa de Identificação Veicular Art. 2º Após o registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal (Detran), cada veículo será identificado por Placas de Identificação Veicular – PIV dianteira e traseira, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Resolução. § 3º Caso os proprietários de veículos que estejam em circulação desejem adotar voluntariamente o modelo de PIV previsto nesta Resolução, haverá a substituição automática do segundo caracter numérico do modelo de PIV anterior por uma letra, conforme padrão contido no Anexo II.

Como ficará a sua placa Mercosul

No caso de substituição do padrão LLL NNNN pelo Mercosul LLLNLNN, é adotada a seguinte tabela equiparativa, para substituição do antepenúltimo caracter, de número para letra, a fim de que haja uma relação direta entre a antiga e a nova placa:



Veja o exemplo: A placa anterior ABC 1234 será substituída pela nova placa com o padrão alfanumérico ABC1C34.

A faixa de letras de “A” a “J” será utilizada apenas para a conversão do modelo antigo para a placa Mercosul, de forma a permitir a convivência entre ambos os modelos e possibilitar a consulta por ambos os critérios de chapas.

Será possível escolher os caracteres da placa?

O reportagem questionou ao Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) se o proprietário poderá escolher a combinação de números e letras da nova placa padrão Mercosul. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, a possibilidade de alterar o código alfa-numérico da chapa será determinada por cada Departamento de Trânsito (Detran).

Provavelmente os Detrans que já oferecem o serviço o manterão ativo.

Passo a passo para solicitar a placa Mercosul

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o interessado em realizar o emplacamento deve:

- Realizar os procedimentos de emissão do CRV descritos no portal do Detran;

- Procurar uma das empresas estampadoras credenciadas pelo órgão;

- Realizar a aquisição da respectiva placa, bem como do serviço de fixação, que será – no estado – realizado pela mesma empresa estampadora credenciada.

As novas placas são obrigatórias nas seguintes situações:

- Primeiro emplacamento;

- Alteração de categoria;

- Mudança de município ou de estado;

- Ocorrências de furto, roubo, extravio ou dano;

- Segunda placa traseira.