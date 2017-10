Saiba como aplicativos podem auxiliar na hora da viagem

Os aplicativos de serviços vêm ajudando cada vez mais as pessoas a agilizarem todos os processos e a manter a mente tranquila para curtir o feriado e as férias - Divulgação

Viajar é sempre uma delícia, mas, com a correria do dia a dia, se programar nem sempre é uma tarefa tão simples ou barata. Os aplicativos de serviços vêm ajudando cada vez mais as pessoas a agilizarem todos os processos e a manter a mente tranquila para curtir o feriado e as férias. Melhor ainda: eles também trazem soluções com preços muito mais acessíveis. Desde o momento de escolher um lar temporário para o pet a manutenção do carro, confira alguns apps que podem salvar na hora de organizar uma viagem.

Lar temporário para o pet

A DogHero, marketplace que conecta donos de cães a anfitriões, veio para ajudar os pais e mães de pets que não têm com quem deixar o bichinho quando se ausentam do lar e não conseguem levá-los consigo. Em apenas alguns cliques, a plataforma possibilita o encontro de pessoas com disponibilidade em receber e cuidar do pet e que foram treinadas e avaliadas. Além disso, é possível economizar até 60% em relação aos hotéis tradicionais. Disponível para Android, iOS e web.

Assistente pessoal

Com a correria do dia a dia é fácil esquecer algum produto, roupa ou presente para levar na viagem. O Rappi, assistente pessoal, é um aplicativo que busca, literalmente, tudo que o usuário pedir e entrega em no máximo uma hora. Assim, a pessoa não precisa sair de casa. Basta pedir pelo aplicativo e ganhar tempo suficiente para organizar a viagem com calma. Disponível para Android, iOS e web.

Manutenção do carro

Se a viagem for de carro, é importante manter o veículo em bom estado para não ter nenhum surpresa desagradável ao longo do percurso. Mas nem sempre dá tempo de dar aquela passadinha na oficina e esperar pela revisão. A Easy Carros, plataforma de serviços sob demanda que conecta donos de carro aos melhores profissionais de serviços automotivos, permite que o proprietário solicite, no local de sua preferência, serviços como: troca de óleo, lavagem ecológica, enceramento, entre outros. Disponível para Android, iOS e web.

Serviços OnDemand

Pelo GetNinjas, maior marketplace que conecta clientes a prestadores de serviços do Brasil, é possível contratar motorista para buscar e levar no aeroporto, limpador de piscina e jardineiro para manter a casa em ordem quando voltar de viagem, professor de idiomas e tradutor, caso a viagem seja para o exterior, entre outros. Disponível para Android, iOS e web.