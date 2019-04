Sai lista de pré-habilitados do Vale Universidade 2019

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), disponibilizou nesta quinta-feira (25.4), em seu site a lista de pré-habilitados no processo seletivo 2019 do Programa Vale Universidade.

Os candidatos agora devem observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado. E isso é muito importante, pois a ausência do acadêmico implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo 2019.

Os acadêmicos pré-habilitados devem estar munidos de todos os documentos solicitados.

O Programa funciona da seguinte forma: Para o acadêmico da universidade privada 70% do valor da mensalidade serão repassados pelo Governo do Estado diretamente para a IES, e 20% (vinte) por cento do valor da mensalidade serão deduzidos pela instituição de ensino superior privada conveniada ao Vale Universidade, totaliza

ndo 90%.

No caso do acadêmico da universidade pública, o valor do benefício social será equivalente à média do valor do benefício, depositado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, diretamente, na conta bancária do acadêmico beneficiário.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)