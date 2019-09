Safra recorde de milho com aumento de 64% e 12,16 milhões de toneladas é destaque do MS no Campo desta semana

Campo Grande (MS) – A safra recorde de milho, com produtividade fechando em 12,16 milhões de toneladas, resultado 64,39% maior que o volume colhido na safra anterior e aumento na área plantada, são destaques do MS no Campo desta semana.

Em entrevista, o Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, fala sobre todos os fatores que propiciaram estes resultados e colocam Mato Grosso do Sul como terceiro maior produtor de milho do país na safra 2018/2019.

O programa destaca ainda a força-tarefa, que mobiliza, Agraer/MS e Incra, para a regularização fundiária em Mato Grosso do Sul. Segundo Jaime Verruck, a meta é chegar a cinco mil lotes titulados e para isso uma unidade móvel está sendo utilizada.

Em outra reportagem, o anúncio de que o aporte adicional de R$ 335 milhões do FCO, serão direcionados integralmente para o setor rural. A decisão foi anunciada esta semana, após reunião do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis.

Esta edição do MS no Campo também traz ainda os números de uma outra força-tarefa – a que está combatendo os focos de queimada na região do Pantanal, e ainda um giro de notícias do agronegócio pelo País, nas reportagens de Karla Tatiane e Paulo Yafusso.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

Nesta edição, de número 110, a produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes e edição de Fernando Blank. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro. Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)