Safra de soja 2018/2019 deve chegar a 10 milhões de toneladas em Mato Grosso do Sul

Desde a última segunda-feira, dia 17, está aberto em todo o Brasil, o plantio da soja, e conforme projeção da Associação de Produtores de Soja de MS o Estado deve alcançar produção de 10 milhões de toneladas do grão na safra 2018/19 com três milhões de hectares cultivados.

A área cultivada deve crescer 4% em relação à safra passada, enquanto que a produtividade deve alcançar média de 59 sacas por hectare. Na safra 2017/18 Mato Grosso do Sul produziu 9,6 milhões de toneladas de soja.

Em 20 anos a produção estadual de soja cresceu 320%, resultado do trabalho do agricultor sul-mato-grossense e dos avanços das pesquisas.

A agricultura de Mato Grosso do Sul tem um ambiente favorável à produção de soja, que apresentará um aumento de área inferior a 5%, mas com uma capacidade de produção elevada, com expectativa de atingir, na temporada 2018/19, um patamar aproximado de 10 milhões de toneladas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)