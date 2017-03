Safra de 2016/17 tem aumento recorde

A safra de 2016/17 foi estimada em 222,9 milhões de toneladas, com um aumento de 19,5% ou 36,3 milhões de toneladas frente às 186,6 milhões de t da safra anterior, segundo o 6º Levantamento divulgado, na última quinta-feira (9), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O crescimento se deve à recuperação da produtividade média das culturas, agora livres da influência das más condições climáticas da safra passada, e ao aumento de área. A previsão é de ampliação de 2,8% na área total em relação à safra anterior, podendo chegar a 60 milhões de hectares. Esse prognóstico de área inclui as culturas de segunda safra.

A soja projeta crescimento de 12,8% na produção, devendo atingir 107,6 milhões de toneladas, com aumento de 12,2 milhões de t em relação à safra anterior e ampliação de 1,9% na área, que deve chegar a 33,9 milhões de hectares. Já o milho total deve alcançar 89 milhões de toneladas (33,7% superior à safra 2015/2016), com 29,3 milhões de toneladas para a primeira safra e 59,7 milhões para a segunda. A área total do milho deve ser de 16,8 milhões de hectares (5,3% acima da safra anterior). Juntos, milho e soja representam quase 90% do total de grãos produzido no país.

A Conab vem apresentando, desde o último levantamento, estimativa desagregada de produção de arroz cultivado nos sistemas sequeiro e irrigado, além dos números da expansão da irrigação no Brasil e sua importância na safra de grãos. A previsão total de arroz, neste 6º levantamento, é de 12 milhões de toneladas e aumento de 12,9% frente à safra anterior, com 1,2 milhão de t de sequeiro e 10,8 milhões de irrigado.

A produção do feijão primeira safra deve chegar a 1,38 milhão de toneladas, resultado 33,6% superior à safra passada. São 862,2 mil toneladas para o tipo carioca, 318,3 mil para o preto e 201,5 mil para o caupi. Já o algodão pluma pode ter incremento de 11,9% e chegar a 1,44 milhão de toneladas, mesmo com uma redução de 3,1% na área cultivada. A preferência pelo cultivo de soja é o que ocasionou a redução de áreas do algodão e do arroz, o que não acontece com as demais culturas de primeira safra.

Exportações

O estudo traz também dados sobre as principais rotas de escoamento da soja destinada ao mercado internacional. De acordo com a Segunda Estimativa das Exportações do Complexo Soja por Portos - Safra 2016/17, os embarques de soja devem chegar a 74,9 milhões de toneladas. Os portos mais utilizados continuam sendo o de Santos/SP, que tem como principais usuários os produtores de Mato Grosso, e Paranaguá/PR, preferido pelos produtores paranaenses.?

?O vice-presidente da SNA (Sociedade Nacional de Agricultura), Hélio Sirimarco, acredita que com metade da atual safra de soja do Brasil colhida e um clima amplamente favorável, a previsão média de analistas e instituições já supera as projeções mais otimistas do início da temporada.

“ A colheita do País na temporada 2016/17 deverá alcançar um recorde de 106.8 milhões de toneladas, aumento de quase 12% em relação a safra passada, segundo pesquisa feita pela Reuters com 19 empresas de consultoria do mercado”, declara.

Segundo ele, na pesquisa divulgada no final de outubro, quando o plantio ainda estava em andamento, a previsão média foi de 102.8 milhões de toneladas, sendo que a estimativa mais elevada era de 105 milhões de toneladas.

No mês passado, a pesquisa da Reuters havia apontado uma safra de 104.7 milhões de toneladas.

“Nos últimos dias, diversas consultorias elevaram as suas estimativas para números cada vez mais próximos de impressionantes 110 milhões de toneladas, em forte contraste com a safra passada, que teve as expectativas frustradas por chuvas irregulares em importantes regiões produtoras”, esclarece.

A pesquisa foi feita antes da divulgação, na quinta-feira, de uma atualização de previsões de safras de grãos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A Céleres, por exemplo, disse na segunda-feira que a colheita pode alcançar 109.65 milhões de toneladas.

Na última quinta-feira (9), o USDA divulgou o seu relatório mensal de oferta e demanda. Uma das principais alterações foi em relação à safra de soja do Brasil, que foi estimada em 108 milhões de toneladas na temporada 2016/17.

No boletim anterior, o USDA havia estimado a safra brasileira em 104 milhões de toneladas. A expectativa média do mercado era de uma safra de 106.1 milhões de toneladas.

O USDA também divulgou as suas estimativas para o milho. Assim como era esperado pelo mercado, o USDA também elevou a estimativa para a safra do Brasil para 91.50 milhões de toneladas nesta temporada.

O número ficou acima do estimado no mês anterior, de 86.5 milhões de toneladas e também da estimativa da Conab divulgada nesta quinta-feira, de 89 milhões de toneladas. Ainda essa semana, a INTL FCStone estimou a produção do País em 93 milhões de toneladas.

As condições durante o ciclo produtivo foram realmente melhores que o projetado.

Houve apreensão em alguns momentos da temporada, quando chuvas em grandes volumes causaram danos em lavouras de Mato Grosso, principal Estado produtor da oleaginosa. No entanto, que embora tenham provocado prejuízos localizados, as precipitações foram benéficas para uma área muito mais ampla.

Também podem haver surpresas positivas nas regiões do País que plantam em um calendário mais tardio e que estão recebendo bons volumes de chuvas.

O clima está muito bom, principalmente no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e no Rio Grande do Sul, que possuem lavouras mais tardias em função de seus calendários agrícolas.

O presidente da SNA, Antônio Alvarenga, lembra que na safra passada houve uma queda de produção por conta de problemas climáticos.

“A safra recorde deste ano, com destaque para o milho (que teve aumento de 30% em relação ao ano anterior) demonstra que os produtores não se abateram, aumentaram a área plantada e adoção de moderna tecnologia. O clima foi bom, a produtividade foi excelente e a safra excepcional”, disse.

De acordo com Alvarenga, essa grande produção beneficiará os demais setores da economia, movimentando a indústria, o comércio e serviços e garantirá o bom desempenho de nossa balança comercial.

“Temos que parabenizar nossos produtores e sua capacidade empreendedora. Espero que o governo reconheça, cada vez mais, o valor do agronegócio com medidas efetivas para estabelecimento de novos instrumentos de financiamento ao setor, melhoria de nossa deficiente infraestrutura e abertura de novos mercados para exportação”, finaliza.

Veja Também

Comentários