SAD transfere área para construção de Unidade Regional de Perícias em Nova Andradina

Na mesma linha, o secretário de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Roberto Hashioka, também avalia que a integração entre as secretarias otimiza os serviços prestados à população de todo o vale do Ivinhema. - (Foto: Divulgação)

Assinatura de termo de afetação realizada na última sexta-feira (17.01) entre a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Coordenadoria-Geral de Perícias vai permitir a construção de uma Unidade Regional de Perícias e Identificação em Nova Andradina.

A área oferecerá serviços de identificação civil e criminal, bem como abrangerá o âmbito da criminalística, que atende exames de locais de crimes contra a vida, contra o patrimônio, entre outros. Além disso, o local também poderá ser utilizado por serviços municipais afetos às atividades da Coordenadoria.

O espaço transferido fica localizado na Rua Santo Antônio, ao lado da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DAM) e do Núcleo Regional de Medicina Legal (IML), e os serviços beneficiarão os municípios de Batayporã, Ivinhema, Angélica, Taquarussu, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia e Bataguassu.

“Essa parceria propicia que tenhamos uma infraestrutura adequada e que possamos atender de uma melhor forma toda a população da região de Nova Andradina”, destacou a coordenadora-geral de Perícias, Glória Setsuko Suzuki.

Na mesma linha, o secretário de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Roberto Hashioka, também avalia que a integração entre as secretarias otimiza os serviços prestados à população de todo o vale do Ivinhema.

“Esta é uma medida que reflete na melhoria do atendimento à população, no desenvolvimento do município e na estrutura física adequada para o desempenho das atribuições dos servidores que irão atuar na unidade”, frisa Hashioka ao destacar a importância da Unidade Regional de Perícias e Identificação no contexto da Segurança Pública de Mato Grosso do Sul.

Assinaram o termo de afetação o titular da SAD, Roberto Hashioka; o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira e a coordenadora-geral de Perícias, Glória Setsuko Suzuki. O ato foi acompanhado pelo superintendente de Patrimônio e Transporte da SAD, José Alberto Furlan.