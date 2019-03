SAD + simples: Grupo de Trabalho institui projeto piloto

Titular da SAD destaca que programa faz parte de um conjunto de medidas consideradas prioritárias pelo governador, como a modernização do governo estadual e a consequente melhoria dos serviços prestados à população

Campo Grande (MS) – Com a proposta de simplificar processos, modernizar a administração pública estadual e melhorar o atendimento aos usuários dos serviços públicos, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização deu início na última semana ao projeto “SAD + Simples”, iniciativa piloto que será implementada na Secretaria para posteriormente ser estendida aos demais órgãos do Estado, por meio do projeto “MS + Simples”.

Segundo Lusival Pereira dos Santos, coordenador do projeto, a ideia é disseminar a cultura de modernização, eliminando exigências desnecessárias que comprometem a qualidade do serviço público. “Quando falamos em simplificar processos e normas, estamos discutindo ações que visam desburocratizar o acesso do cidadão aos serviços públicos”, destaca Lusival, ao reforçar que o projeto também tem como foco reduzir custos sociais e financeiros desses serviços.

Titular da SAD, o secretário Roberto Hashioka frisa que o programa compõe o pacote de entregas da secretaria em 2019, através dos contratos de gestão e internos para avançar rumo à governança digital. “O programa faz parte de um conjunto de medidas consideradas prioritárias pelo governador Reinaldo Azambuja, como a melhoria dos serviços prestados à população, a modernização do governo estadual e também o desenvolvimento dos servidores”, reforça.

Integram o grupo de trabalho para implementação do programa os servidores Lusival Pereira dos Santos (Coordenador/Asged), Antonio da Silva Muller (NDOE), Adriana Paula de Abreu Nunes Barbosa (Asgab), Camila Laura Dutra Mascarenhas (Sugesf), Claudio Osório Machado (Sucomp), Edilene Vieira de Souza (Supat), Geyse Fernandes Barbosa (Supaf), Luana Maria Rodrigues de Almeida (Sugesp), Renan Ferreira Mathias, Rosana Souza da Silva Vaccari (Asged), Thiago Alex Nascimento dos Santos (Asged), Elaine Paes (Comunicação), Doralice Martins (CGD).

