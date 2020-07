SAD lança perfil no instagram para diversificar canal de comunicação com os servidores

Campo Grande (MS) – Servidores interessados em compartilhar boas práticas, talentos e trajetórias no serviço público estadual contam agora com mais um canal de comunicação. A Secretaria e Administração e Desburocratização (SAD) lançou, nesta quarta-feira (01), o perfil oficial “Servidores MS” no Instragam.

No espaço, serão disponibilizadas constantemente, informações sobre cursos de qualificação, parcerias e benefícios firmados para garantir que o funcionalismo tenha acesso a descontos em instituições de ensino e no comércio, além de reunir histórias e talentos de quem contribui para o desenvolvimento do estado.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da secretaria, responsável pela produção do conteúdo, também serão abordados no perfil, as boas práticas implementadas pelos servidores, notícias, informes e datas comemorativas. O link do perfil “Servidores MS” é @servidoresms. Sugestões relacionadas as publicações podem ser enviadas via direct no próprio perfil.

Elaine Paes, SAD