SAD investe em capacitação para otimizar gestão do patrimônio estadual

Campo Grande (MS) – Para o processo de remodelagem da gestão de bens móveis do Estado, a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) está investindo na capacitação de operadores e contadores que utilizam o SISPAT Móveis, sistema de gerenciamento utilizado pelo Governo.

De acordo com a Superintendência de Patrimônio e Transporte da SAD, responsável pela articulação do curso, a proposta é otimizar o uso das ferramentas utilizadas para a gestão eficaz de patrimônio e promover as adequações necessárias para o cumprimento dos contratos internos e de gestão da SAD, bem como atender o que versa a legislação nacional relacionada a patrimônio.

“O Estado já tem significativos avanços no contexto da gestão patrimonial e agora busca elevar a administração estadual ao patamar exigido pelo Governo Federal, em especial o cumprimento das exigências impostas pela Secretaria do Tesouro Nacional contidas na Portaria STN 548 que dispõe sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação”, elenca Adriana Moreira, coordenadora de patrimônio.

Para o secretário Roberto Hashioka, os sistemas gerenciais e a capacitação de servidores têm papel fundamental na política de modernização da gestão patrimonial de Mato Grosso do Sul. “Com a gestão patrimonial eficiente fica demonstrado o zelo com os bens existentes nas repartições públicas estaduais, possibilitando um melhor atendimento à sociedade”, reforça.

Ao todo, 61 servidores participaram das formações, realizadas na última semana em parceria com a Fundação Escola de Governo (Escolagov) e com a participação da AZ Informática, empresa fornecedora do sistema de Gestão Patrimonial do Estado.

