SAD firma parceria com Insted e garante 15% de desconto a servidores

Em recente agenda com o titular da SAD, diretoras Neca Bumlai e Reni Chaves, reafirmaram importância da parceria para promover qualificação de servidores

A Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) celebrou, por meio da Fundação Escola de Governo (Escolagov), um novo convênio em benefício dos servidores públicos estaduais. Firmada com o Insted (Instituto sul-mato-grossense de Ensino Superior), a nova parceria assegura aos servidores e seus dependentes, 15% de desconto nas mensalidades dos cursos oferecidos pela unidade.

Para o secretário Roberto Hashioka, as parcerias que a SAD têm estabelecido com instituições de ensino visam contribuir para que o servidor usufrua de serviços de qualidade com preços mais acessíveis e valorizam, ainda, as empresas que fazem investimentos no estado. “Sabemos da importância do acesso à educação e trabalhamos para ampliar estas parcerias, que certamente serão experimentadas como positivas por nossos servidores, além de refletirem no atendimento ao cidadão sul-mato-grossense”, destaca.

Na mesma linha Wilton Paulino Junior, diretor-presidente da Escolagov, frisa que a iniciativa contribui para que haja melhor desempenho e motivação no serviço público. “São parcerias importantes e que colaboram com o desenvolvimento e valorização do nosso servidor”, expõe, reforçando que a Escolagov possui convênios com diversas instituições.

Para ter acesso aos benefícios, o interessado deve comprovar vínculo com o estado por meio de documento hábil no ato da matrícula ou renovações. Para os dependentes, também é necessária comprovação por meio de documento de identidade. A Escolagov disponibiliza em seu portal, uma lista atualizada com diversos convênios que pode ser acessada pelo link da Escolagov.

Texto e Foto: Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).