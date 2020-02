SAD divulga cronograma do ciclo de Avaliação de Desempenho Individual deste ano

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) divulgou o cronograma do Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI) para o ano de 2020. O programa tem o objetivo de desenvolver e valorizar o servidor público pelo seu bom desempenho, avaliando-o conforme suas competências, habilidades e atitudes, e consequentemente proporcionar a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

A primeira etapa será o preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) no período compreendido entre 13 de março a 30 de abril. Neste primeiro passo, o gestor e o liderado descrevem as entregas que deverão ser cumpridas ao longo do ano, com validação do servidor via sistema.

Entre os dias 1º a 30 de agosto será realizado o acompanhamento, onde o servidor e o gestor analisam o desenvolvimento de cada uma das entregas planejadas, as dificuldades, avanços e expectativas de resultados através do feedback.

Já o Termo de Avaliação de Desempenho Individual (Tadi) – que consiste na autoavaliação do servidor, avaliação do líder e dos liderados, se for o caso – poderá ser preenchido a partir do dia 03 de novembro até o dia 18 de dezembro.

A publicação do resultado da Avaliação de Desempenho Individual no Diário Oficial do Eletrônico (DOE) será no dia 29 de janeiro de 2021 e no dia 26 de março de 2021 serão publicados a homologação e resultado final.

Conforme o secretário de Estado de Administração e Desburocratização em exercício e gestor do Programa Gestão por Competência, Édio Viegas, a realização do ciclo beneficia os servidores públicos e a sociedade de uma maneira geral, gerando resultados positivos para todos os envolvidos no processo.

“O ciclo de ADI está se consolidando, pois aumenta a transparência, a eficiência e também oportuniza que os servidores se desenvolvam, seguindo justamente a política do Programa de Gestão por Competência”, pontuou.

O cronograma completo foi publicado por meio do Edital nº 01/SAD/2020 na edição nº 10.079 do Diário Oficial do Estado.

Ana Letícia Gaúna – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)