SAD divulga 1,3 mil habilitados para a próxima fase do concurso da PMMS

Edição também traz resultado das entrevistas de verificação de cotistas e alteração de cronograma.

Campo Grande (MS) – O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (24.9) traz a lista de habilitados para a próxima fase do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS).

Ao todo, 1.368 candidatos estão habilitados para a próxima fase do concurso para ingresso no curso de formação da PMMS. Sendo, 1.164 candidatos às vagas de soldado; 150 candidatos às de Oficial PM; e 54 candidatos às vagas de Oficial de Saúde.

A edição também traz o resultado da entrevista de verificação de candidatos inscritos como cotistas. A lista traz a relação nominal de candidatos, precedida dos resultados descritos como favorável, não favorável ou ausente.

O DOE nº 9.748 traz ainda a alteração dos cronogramas para as próximas fases do certame.

O concurso

O concurso público de provas para ingresso no curso de formação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul oferta 450 vagas, sendo 388 para o cargo de Soldado, 50 vagas para Oficial Combatente e 12 vagas para Oficial de Saúde.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Arquivo