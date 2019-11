SAD anuncia leilão com 44 lotes de caminhões e maquinários agrícolas

Caminhonetes, motoniveladoras, pá carregadeira, tratores de esteira,

rolo compactador e sucatas também estão entre os itens

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) do Governo de Mato Grosso do Sul vai leiloar 44 lotes, contendo entre os itens, 21 caminhões, 08 caminhonetes, 06 motoniveladoras, 01 pá-carregadeira, 03 tratores de esteira, 01 rolo compactador e sucatas.

O certame acontece nos formatos presencial e online, com lances eletrônicos a partir de 14 de novembro de 2019, através do site www.casadeleiloes.com.br. O leilão presencial está agendado para o dia 28 de novembro às 14h no Auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), na Rua da Liberdade, 836, Monte Líbano.

Entre os lances, o de menor valor inicial é de R$ 400, e refere-se ao lote 03, contendo duas caminhonetes L-200 Triton (Sucata). Já o de maior valor, de R$ 5.000,00 é referente ao lote 38, contendo uma pá-carregadeira Caterpillar e uma Betoneira 500 litros.

De acordo com o edital divulgado hoje, o período de visitação dos lotes é de 18 a 27 de novembro, sendo proibida a visitação no dia de realização do leilão. Os itens que integram os 44 lotes, podem ser conferidos na Agesul, Primeira Residência Regional, localizada na BR-262 KM 05. As visitações devem ocorrer de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

Para aquisição, é necessário estar cadastrado eletronicamente no site www.casadeleiloes.com.br ou presencialmente no dia do leilão. O edital completo com a descrição de cada lote ofertado, adendos e demais informações pode ser conferido na Edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)