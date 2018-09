Sabesp vai selecionar projetos inovadores para melhorar serviços

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu uma seleção pública de projetos inovadores para a área de saneamento. A empresa busca startups que tragam soluções em cinco áreas: experiência dos clientes; redução de perdas; tecnologia para saneamento; eficiência operacional e energética; gestão corporativa. As propostas podem ser enviadas até o dia .

A chamada pretende atrair pequenas empresas, com pouco tempo de atuação, que apresentem ideias baseadas em inovação tecnológica. São classificadas como startups companhias não listadas na bolsa de valores, com faturamento anual de até R$ 5 milhões e registradas há menos de sete anos. O edital permite, no entanto, a inscrição de empresas com outros perfis e até pessoas físicas.

Entre os pontos de atuação abertos pela Sabesp estão formas de facilitar o pagamento dos clientes, inovações para apurar o consumo de água e esgoto, tecnologias para combater ligações irregulares e soluções para despoluição de rios e córregos. Ao todo, são 27 possibilidades de atuação.

Premiação

Serão selecionados até 30 projetos de startups e pessoas físicas para serem levados à defesa presencial diante da banca examinadora no dia . As propostas serão julgadas por critérios como a relação entre os problemas apresentados e a solução trazida pela empresa. Também será levada em consideração a inovação e a singularidade do projeto, além do estágio de desenvolvimento do autor, a viabilidade prática e a capacidade da equipe.

As startups melhor classificadas poderão receber até R$ 150 mil cada uma para reembolso de gastos com os testes das soluções propostas. No total, serão disponibilizados R$ 750 mil para essa premiação. A Sabesp poderá ainda assinara um termo de cooperação com as selecionadas para colocar em prática as propostas.

A seleção é feita em parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes), a Associación Interamericana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental (Aidis), o Instituto Trata Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As inscrições podem ser feitas pela página: http://www.sabesp.com.br/pitchsabesp/