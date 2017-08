Sabesp amplia atendimento online

Os clientes da Sabesp já podem solicitar o encerramento da titularidade das contas de água e esgoto por telefone ou pelo atendimento online. A facilidade entrou em operação nesta semana.

O pedido pode ser realizado por clientes pessoa física em imóveis sem débitos. O responsável deve ter em mãos RG, CPF e uma conta de consumo de água, para a localização do Registro Geral do Imóvel (RGI). A Sabesp é a empresa responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos dos municípios paulistas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

