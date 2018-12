Sabatina do presidente do Fed, Jerome Powell, na quarta-feira é adiada

A sabatina do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, pelo Comitê Econômico Conjunto do Congresso dos EUA sobre a perspectiva para a economia americana, originalmente previsto para quarta-feira, será remarcado devido ao falecimento do ex-presidente George H.W. Bush. Uma nova data não foi definida.

O presidente americano, Donald Trump, declarou a quarta-feira desta semana um dia nacional de luto pelo ex-presidente, que morreu na sexta-feira aos 94 anos.

O painel é um comitê bipartidário com 10 membros do Senado e 10 da Câmara dos Representantes.

O comitê "está trabalhando para reagendar sua audiência de quarta-feira", disse um porta-voz do comitê na segunda-feira. Powell serviu como autoridade sênior do Departamento do Tesouro na administração de Bush.

A Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq Stock Market disseram que seus mercados ficarão fechados na quarta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.