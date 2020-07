Sábado terá predomínio de sol e temperaturas em elevação

Campo Grande (MS) – O sábado (11.7) terá predomínio de sol em todas as áreas de Mato Grosso do Sul e as temperaturas começam a se elevar passando dos 30°C. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar ficará em estado de atenção com valores podendo atingir os 25%. As temperaturas seguem tendência de elevação podendo registrar mínima de 16°C e máxima de 34°C no Estado, e na Capital a variação estimada é de 19°C a 29°C.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimadas para este sábado em Campo Grande e alguns municípios do Estado.

Prognóstico do Cemtec indica que o tempo seguirá firme, com tempo seco e e temperaturas elevadas ao menos até o dia 21 de julho. Nesse mesmo período a umidade relativa do ar ficará abaixo de 30% à tarde, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para aliviar o desconforto e cuidar da saúde a recomendação é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações. Uma nova frente fria com queda de temperatura poderá atingir o Estado entre os dias 22 a 24 de julho, mas por enquanto, não há expectativa de chuva. O órgão reforça que para confirmação de tendência é necessário o acompanhamento de atualizações futuras.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Mônica Alves