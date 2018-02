Sábado tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas, prevê Cemtec

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a umidade relativa do ar deve oscilar de 45% a 95% - Foto: Chico Ribeiro

A previsão para este sábado (17) é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente nas regiões Noroeste, Oeste e Sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a umidade relativa do ar deve oscilar de 45% a 95%.

Para Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 24ºC e a máxima, de 30ºC.

Confira também a previsão para o interior do Estado: