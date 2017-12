Sábado tem chuvas, acidentes e queda de árvores no Rio

O Rio de Janeiro continua sofrendo com as chuvas. Desde cedo, hoje (30) houve registro de chuvas fortes e rajadas de vento em vários pontos da cidade.

A previsão para as próximas horas inclui ainda descargas atmosféricas. Tudo está sendo monitorado pelo Sistema Alerta Rio da Prefeitura, que informa - em tempo real - as condições do tempo para a cidade, por meio das redes sociais.

Conforme o Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a forte, associadas a áreas de instabilidade em altos níveis, atuam na zona oeste da cidade.

Quedas de árvores na Zona Sul

De acordo com o Centro de Operações (COR) da Prefeitura, os ventos provocaram quedas de árvores em alguns bairros da zona sul e interrupção no trânsito na Rua Prudente de Morais, em Ipanema, e na Rua Marques de São Vicente, na Gávea. Elas já foram liberadas.

As pistas escorregadias causaram acidentes na estrada Grajaú-Jacarepaguá, na altura do Lins, na zona norte, e no quilômetro 14 da Rodovia Washington Luiz na direção da Baixada Fluminense um carro capotou. Não há informações de vítimas.

O Centro de Operações informou ainda que devido ao calor e por conta das áreas de instabilidade, a previsão de chuvas a qualquer momento com pancadas isoladas continua de pé, principalmente para a tarde e noite de amanhã (31), quando três milhões de pessoas devem estar na praia de Copacabana na festa de réveillon.

A temperatura máxima deve ficar em 34º C com a mínima de 22ºC. Também permanece a previsão de ventos. Para a segunda-feira (1º), a previsão aponta tempo nublado a parcialmente nublado com temperatura máxima de 32ºC e mínima de 21ºC.