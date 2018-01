Sábado tem chuva em todas as regiões de MS, diz meteorologia

A previsão para este sábado (27) é de tempo instável com chuva em todas as regiões do Estado, em especial à tarde e durante a madrugada - Arquivo

A previsão para este sábado (27) é de tempo instável com chuva em todas as regiões do Estado, em especial à tarde e durante a madrugada.

Segundo a meteorologista Franciane Rodrigues, do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a formação de áreas de instabilidades é favorecida pelo ar quente e úmido que vem do norte do País.

A coordenadora técnica do Cemtec afirmou ainda que os maiores acumulados, de até 30 milímetros, poderão se concentrar nas regiões Norte e Bolsão.

Confira as temperaturas previstas: