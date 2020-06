Sábado será nublado com máxima de 29°C

As temperaturas permanecem amenas no Estado, com mínima de 12°C e máxima de 29°C, com tendência a declínio. - Foto: Mônica Alves

O sábado (6.6) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada com acumulado na madrugada nas regiões sul e sudeste. Nas demais áreas o tempo fica nublado com períodos de parcialmente nublado e chuvas isoladas.

As temperaturas permanecem amenas no Estado, com mínima de 12°C e máxima de 29°C, com tendência a declínio. Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 95% e 40% neste dia.