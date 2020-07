Sábado será ensolarado e de tempo seco em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – O final de semana em Mato Grosso do Sul começa com tempo firme e seco em todas as áreas. A climatologia indica dia com céu claro e poucas nuvens.

A umidade relativa do ar estará em estado de alerta com valores podendo chegar aos 20%. Nestas condições recomenda-se ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 14°C a 35°C e na capital variação está estimada em 20°C a 31°C. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento, especialmente nas regiões sudoeste e sul.

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica ainda, que nos próximos dias o tempo seguirá típico para a época do ano, com predomínio de sol, temperaturas máximas relativamente elevadas, umidade relativa baixa, com valores abaixo dos 30% em várias localidades e temperaturas mínimas relativamente mais baixas.

A tendência para a próxima quinzena no Estado indica que as características descritas acima deverão permanecer ao menos até a próxima sexta-feira (24.7). “Queda de temperatura está estimada entre os dias 24 a 26 de julho no MS e entre os dias 31 de julho a 02 de agosto com possibilidade para pancadas de chuvas no extremo sul do MS em até 5 milímetros acumulados. Ressalta-se que é necessário o acompanhamento de atualizações futuras para confirmação da tendência”, detalha boletim elaborado pela coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues.

Tendência quinzena

Mireli Obando, Subcom

Foto: Mônica Alves