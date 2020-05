Sábado será de tempo instável e frio em todas as áreas do MS

Neste dia a mínima será de 9°C e a máxima de 22°C, com tendência a declínio. - (Foto: Arquivo)

O sábado (23.5) será de tempo instável no Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva nas regiões norte e nordeste, e nublado a parcialmente nublado passando a claro no oeste e sul. Para as demais áreas nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas.

A meteorologia prevê queda de até 10°C com relação a temperatura do dia anterior. Neste dia a mínima será de 9°C e a máxima de 22°C, com tendência a declínio. A umidade relativa do ar poderá variar entre 95% e 40%.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições climáticas previstas pelo Inmet para Campo Grande e algumas cidades do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro