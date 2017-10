Sábado será de céu nublado e chuva com temperatura em elevação que pode atingir os 39ºc

- Divulgação

O sábado (21) começou nublado e com chuva em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo continua chuvoso, mas a temperatura, que começou em torno de 18ºC hoje, deve subir atingindo 39ºC.

Em Campo Grande o dia começou com mínima de 19ºC e chuva fraca, porém, segundo o Inmet, haverá pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde e a temperatura pode chegar a 34 ºC.