Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado (8) será de muito calor e chuva durante a tarde. Os termômetros devem registrar de 19º C no início da manhã em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, mas chegam até 36ºC ao longo do dia. Em Campo Grande, a máxima chega a 32º C e também deve chover à tarde e à noite.

Veja Também

Comentários