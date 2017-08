O sábado (19) começou com céu nublado em Campo Grande, com termômetros rgistrando 19ºC por volta das 6h. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão neste sábado é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas cidades da região sudoeste e sul do Estado.

Nas demais áreas, dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. As temperaturas ficam entre 16°C e 34°C.

Veja Também

Comentários