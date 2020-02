Sábado infantil do Sesc Cultura tem oficina de projeção e Cine Clubinho

Primeira oficina terá início às 15h - Divulgação

A programação infantil deste sábado, 08/02, no Sesc Cultura, traz atividades para animar e estimular a imaginação da criançada, todas com participação gratuita.

Às 15 horas tem oficina de pintura com projeção, em que será usada a técnica da projeção para registros de pintura em movimento sobre a parede e que desenvolve com as crianças noções da pintura performática. Para participar, é preciso ter de 04 a 07 anos, estar acompanhado do responsável e levar materiais: 1 caixa de tinta guache e pincéis nº6 e 12, paninho para limpeza. Os ingressos serão distribuídos meia hora antes do início.

Às 17h30 o Cine Clubinho exibe a animação canadense “O galo de São Victor”. É a historinha de um galo que acorda todo mundo, mas alguns não gostam, e decidem dar um fim ao pobre galo. Mas quando conseguem, percebem que ele era mais importante do que pensaram e tentam trazê-lo de volta.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. O funcionamento é de terça-feira a sábado das 13h às 21h30 e a Central de Relacionamento: 13h às 17h30 e das 19h às 21h30. A Biblioteca atende das 13h às 21h30 e a Galeria de Arte fica aberta das 13h às 21h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms