Sábado de tempo parcialmente nublado e calor no Estado

Na região sudoeste o tempo deve permanecer claro a parcialmente nublado com névoa seca - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e será de tempo nublado em Mato Grosso do Sul. Ao menos é o que indica a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) que indica céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para grande parte do Estado. Exceto na região sudoeste, onde o tempo deve permanecer claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Os termômetros devem registrar temperaturas entre 21°C e 41°C com tendência a estável neste sábado (26). As condições climáticas favorecem ventos fracos a moderados para este dia, com os índices de umidade relativa do ar entre 80% e 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Quando a umidade do ar atinge níveis abaixo de 25% é recomendado adotar alguns cuidados com a saúde, como por exemplo, beber bastante líquido, evitar exercícios físicos entre às 10h e 16h, usar roupas leves, e utilizar umidificador de ambientes.

Confira como ficará o tempo na Capital e em alguns municípios do Estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).