Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde. Chove forte em pontos isolados nas regiões Leste e Norte de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar cai de 90% para 50% e a temperatura varia de 19ºC a 36ºC com vento oscilando entre fraco a moderado com rajadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).