Sábado de céu entre nuvens e máxima de 34°C

Nas regiões norte e central, parcialmente nublado a claro, e nas demais áreas o tempo fica parcialmente nublado - Foto: Divulgação

O sábado (13) em Mato Grosso do Sul será de tempo firme. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas no final da tarde nas regiões sul e sudoeste. Nas regiões norte e central, parcialmente nublado a claro, e nas demais áreas o tempo fica parcialmente nublado.

As temperaturas ficarão elevadas neste dia, e os termômetros podem registrar mínima de 17°C e máxima de 34°C. Os valores de umidade relativa do ar, variam entre 85% a 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde. Ingerir bastante líquido e umidificar ambientes são as recomendações para aliviar o desconforto.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura para Campo Grande e algumas cidades do Estado.