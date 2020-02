Sábado de carnaval no Rio teve mais de 1 milhão de foliões nas ruas

O sábado de carnaval no Rio Janeiro teve, até o início da noite, cerca de 1 milhão de foliões pelas ruas da cidade, segundo levantamento feito pela prefeitura carioca. O centenário bloco Cordão da Bola Preta levou 630 mil foliões ao centro do Rio. Outros 57 blocos desfilaram até o fim da noite de ontem (22).

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu 61,4 toneladas de resíduos dos blocos que saíram sexta-feira (21) e sábado, e após os desfiles das Escolas do Grupo de Acesso A, no Sambódromo. Na Marquês de Sapucaí, foram recolhidas 25,4 toneladas de resíduos, sendo 2,9 toneladas de materiais potencialmente recicláveis. Na área externa, o total de lixo recolhido foi de 16,2 toneladas.

O Lixo Zero emitiu até as 17h de sábado 196 multas, sendo 182 por urinar em vias públicas, no valor de R$ 607,54 e 14 multas pelo descarte irregular de pequenos resíduos, no valor de R$ 221,75.

Postos pré-hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde fizeram 223 atendimentos no Sambódromo e no desfile do Cordão da Bola Preta. Cinco dos 23 pacientes socorridos nas unidades da Carioca e da Rua Ana Amélia foram transferidos para hospitais, durante a passagem do Bola Preta.

Na primeira noite de desfiles da série A, de sexta para sábado, 200 pessoas foram atendidas no Sambódromo. Dezesseis pacientes, com quadros mais complexos, foram transferidos. A Secretaria de Saúde tem 11 postos funcionando até o fim do carnaval, sendo sete na Sapucaí.

Segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), este mês, mais de cem mil turistas chegam ao Rio pelo mar em 12 transatlânticos. Entre os dias 21 e 24, o Rio recebe mais de 27 mil visitantes, sendo 11 mil apenas no sábado de carnaval, em quatro embarcações sendo duas delas internacionais (Buenos Aires e Montevidéu). Há previsão de uma injeção de US$ 30 milhões na economia carioca no mês da folia. Esta já é considerada a melhor temporada de navios internacionais em 20 anos.

A Riotur estima que, durante o carnaval, cerca de 7 milhões de pessoas curtirão a folia na cidade sendo 2 milhões de turistas.