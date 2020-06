Sábado com recapeamento na Coophavila, asfalto no Santa Luzia e drenagem na Assaf Trad

As seis frentes de obras de infraestrutura em andamento na cidade tiveram continuidade neste sábado (20) com serviços de drenagem, pavimentação e recapeamento - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

As seis frentes de obras de infraestrutura em andamento na cidade tiveram continuidade neste sábado (20) com serviços de drenagem, pavimentação e recapeamento. Estão sendo investidos mais R$ 41 milhões nestes projetos que contam com recursos do PAC Pavimentação, Mobilidade Urbana, Finisa e Ministério do Desenvolvimento Regional.

Na região urbana do Lagoa, estão em andamento duas frentes de obras. No Jardim Tijuca neste sábado teve a continuidade a implantação de 465 metros drenagem no quadrilátero formado pelas ruas Severino Pinheiro, Bartolomeu Mitre, Saint Romain e Diego Álvares. Serão executados 2,2 quilômetros de pavimentação.

Mais um trecho de uma das pistas da avenida Marinha, no Coophavila 2, recebeu nova capa asfáltica que começou a ser aplicada ontem no trecho inicial, na confluência com a Avenida Gunter Hans. O recapeamento já chegou perto do centro comunitário.

Em outra região da cidade, no Bairro Santa Luzia, a movimentação de trabalhadores e equipamentos começou por volta das 7 horas. Até segunda-feira está programada a execução da pavimentação em trechos das ruas Santo André, Santo Anastácio, São Joaquim, São Gregório, Santa Isabel e Santa Gertrudes. Até agora já estão prontos 4,2 quilômetros abrangendo 10 das 21 ruas que nesta etapa do projeto serão asfaltadas.

Na Avenida Cônsul Assaf Trad começou a implantação de 1 km de drenagem na regido próxima ao Terminal Nova Bahia. A tubulação vai atravessar a avenida para se conectar com a drenagem feita para escovar a enxurrada do entorno do Residencial Abaeté que hoje fica alagada no sentido centro/bairro da avenida. O projeto prevê o recapeamento da pista bairro/centro a partir do corredor do Nova Lima, em um trecho de um 1 km. Também será asfaltada a pista lateral neste mesmo trecho.

O sábado também foi de muita movimentação de máquinas na Rua Bahia, com a continuidade da drenagem, no trecho entre as duas ruas das Garças e Eduardo Santos Pereira. São 419 metros de tubulação a partir da esquina com a Avenida Mato Grosso. A rede subirá a Santos Pereira até a Rua Rio Grande do Sul. A Rua Bahia será recapeada até a Avenida Coronel Antonino, com corredor de ônibus a partir da Avenida Afonso Pena. A obra já está pronta até quase a esquina com a Avenida Mato Grosso.