Sábado com predomínio de sol e máxima de 34°C

Mato Grosso do Sul terá mais um dia de tempo firme em todas as áreas. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o tempo ficará claro com névoa seca e períodos de parcialmente nublado, neste sábado (20.6).

Os termômetros devem registrar mínima de 17°C e máxima de 34°C, com tendência a ligeira elevação. Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 90% e 30% ao longo do sábado.

Em Campo Grande, o dia será acompanhado por rajadas de vento fracas a moderadas. Confira mais detalhes de cada região de Mato Grosso do Sul no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).