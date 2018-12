Parte dos sul-mato-grossenses devem ter um sábado (8.12) parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Oeste, Norte e Nordeste de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar pode chegar a 30% e as temperaturas devem ficar entre 15ºC e 35ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).