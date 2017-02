Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para este sábado é de temperatura de até 37°C, além de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente no período da tarde, em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. A mínima prevista é de 20°C.

Em Campo Grande, o dia amanheceu parcialmente nublado com mínima de 22°C. À tarde deve chover, mas isso não impede que a temperatura suba e atinja até 32°C ao longo do dia.

Veja Também

Comentários