Sábado amanhece com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas à tarde

A manhã deste sábado (20) começou com céu parcialmente nublado que deve se estender para o período da tarde. De acordo com previsão do Inmet (Instituto nacional de Meteorologia), há possibilidade de chuvas em áreas isoladas no final da tarde. Em Campo Grande a temperatura mínima será de 23ºC e a máxima fica na casa dos 34ºC.

O sol aparece com poucas nuvens na maior parte do estado, exceto na região sul onde ocorrem pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde.