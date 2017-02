Russos fazem protesto para homenagear líder da oposição morto em 2015

Milhares de russos marcharam por Moscou neste domingo, gritando slogans como "A Rússia será livre!" e "Putin é guerra!" para marcar dois anos do assassinato do líder oposicionista Boris Nemtsov. Nemtsov, ex-vice-primeiro-ministro, era um crítico do presidente Vladimir Putin. A sua morte, em 27 de fevereiro de 2015, provocou uma onda de indignação e medo no combalido movimento de oposição russo.

O protesto foi o maior encontro da oposição desde a marcha por Nemtsov realizada em 2016. Organizadores estimaram o número de manifestantes em mais de 15 mil pessoas. A polícia disse que 5 mil pessoas compareceram ao protesto. "É muito importante que, depois de dois anos, as pessoas continuem mostrando a sua solidariedade com as ideias pelas quais Boris Nemtsov lutou e deu sua vida", disse Ilya Yashin, ativista da oposição, que era amigo e colega de Nemtsov à agência de notícias Interfax.

Os manifestantes carregavam bandeiras russas, bandeiras de partidos políticos da oposição e cartazes com citações de Nemtsov, incluindo "Se houver Putin, não há Rússia" e "Nossa única chance é a rua".

Alguns carregavam bandeiras da Rússia feitas com pedaços de papelão com buracos de bala.

Cinco homens foram levados a julgamento pelo assassinato de Nemtsov em um tribunal militar de Moscou no ano passado, mas nenhum veredicto foi divulgado sobre o caso em curso. Investigadores alegam que o homem que atirou em Nemtsov é Zaur Dadayev, um ex-oficial de elite da polícia chechena. Mas a família e os amigos de Nemtsov dizem que foi um crime político com uma trilha que conduz a altos funcionários na República da Chechênia, que não foram acusados ou sequer questionados.

A manifestação em Moscou transcorreu em grande parte sem incidentes, mas um agressor desconhecido jogou corante verde na cara do líder da oposição Mikhail Kasyanov. A polícia fez várias prisões. Após a marcha, milhares de pessoas colocaram flores na ponte onde Nemtsov foi baleado nas costas várias vezes enquanto caminhava para casa com sua namorada.

Protestos similares ocorreram neste domingo em outras cidades russas, incluindo São Petersburgo e na cidade natal de Nemtsov, Nizhny Novgorod. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários