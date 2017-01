Russo, ex-assistente de palco, morre no Rio aos 85 anos

Antônio Pedro de Souza, o Russo, que foi assistente de palco da TV Globo, morreu na manhã deste sábado, 28, no Rio. Russo, de 85 anos, estava internado há uma semana no hospital Mário Lioni, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A neta de Russo, Bruna Bergamini, contou que o avô sofreu uma embolia pulmonar. "Ele foi internado há uma semana com pneumonia. Estava apresentando melhoras. Foi internado no CTI e depois sofreu uma embolia pulmonar. Fomos informados hoje de sua morte", contou Bruna.

Segundo ela, há dois anos Russo está separado da mulher, Adriana Mello. Ele estava com Mal de Alzheimer e por necessitar de cuidados, morava com a filha, Fernanda. "Meu avô estava muito debilitado e precisava de ajuda para andar e comer", contou ela, que ainda afirmou que o avô não reconhecia mais algumas pessoas por conta do Alzheimer. "“Em casa, ele lembrava mais das pessoas do passado. A gente que cuidava, que estava mais presente, ele lembrava fisicamente, mas não lembrava o nome”, contou

O velório e enterro de Russo será no domingo, 29, no cemitério de Xerém, na Baixada Fluminense. As informações foram confirmadas em nota pelo hospital onde ele esteve internado. "O Hospital de Clínicas Mário Lioni informa que o Sr. Antônio Pedro da Silva Souza (Russo) faleceu na manhã deste sábado devido a complicações decorrentes de infecção pulmonar. O velório será amanhã, 29/01, a partir de 9h, com sepultamento às 11h45, ambos no Cemitério de Xerém, em Duque de Caxias."

Bruna homenageou o avô com uma foto deles no Instagram, onde escreveu:

"E é desse jeitinho que vamos guardar você no coração, com todo aquele carinho e amor que você nos dava é impossível sentir alguma coisa ruim com a sua perda, pois você não foi só pai, avô, tio, pra nós você foi um anjo, um anjinho lindo pra se guardar com muito carinho. Você se foi e eu nem sei como agir sabendo que nunca mais terei os seus beijos, mas agradeço a Deus pela sua longa vida a nosso lado, agradeço a Deus pois sei que ele tá cuidando neste momento de você, e obrigado vovô por todas vezes que você não deixou ninguém ficar triste ao seu lado sempre contagiando a todos com a sua alegria. Queríamos muito ter você conosco pra sempre, mas todos nesse mundo tem a sua hora e essa foi a sua. Vai com Deus meu velhinho! E ah da um beijinho em nosso outro anjinho que já esta aí em cima. Não digo um Adeus mas sim um até breve porque sei que um dia vamos nos reencontrar", escreveu Bruna.

Histórico de internações

Em 2015, Russo passou por duas internações após sofrer dois AVCs. O primeiro acidente vascular cerebral aconteceu em junho. Na época, seu estado era considerado grave, segundo boletim médico do Hospital Pasteur, onde esteve internado por seis dias. Em novembro, o ex-assistente de palco passou por nova internação pelo mesmo motivo. Dois dias depois, Russo foi liberado.

Carreira

Russo ficou famoso ao trabalhar ao lado de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, em 1965, de quem foi assistente de palco até a década de 1990. Russo também trabalhou nno "Domingão do Faustão", "TV Xuxa", "Estrelas" e "Caldeirão do Huck".

