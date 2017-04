Rússia veta resolução na ONU que pedia investigação do ataque químico na síria

A Rússia vetou nesta quarta-feira uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que teria condenado o uso de armas químicas em uma cidade no norte da Síria e exigido uma rápida investigação do episódio ocorrido na semana passada. A votação da resolução elaborada pelo Reino Unido, pela França e pelos Estados Unidos teve 10 votos favoráveis, com Rússia e Bolívia votando contra, enquanto China, Casaquistão e Etiópia se abstiveram. Como a Rússia tem poder de veto no Conselho de Segurança, a resolução não foi aprovada.

O embaixador russo na ONU, Vladimir Safronkov, disse ao conselho antes da votação que durante as conversas de mais cedo com autoridades dos EUA em Moscou a Rússia pediu uma investigação internacional independente para examinar o ataque de 4 de abril em Khan Sheikhoun que matou dezenas. O diplomata disse que o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, está avaliando o pedido.

A versão final da resolução incluía um parágrafo que recebeu objeção dos russos, no qual se ressaltava a necessidade de que a Síria entregasse aos investigadores planos de voo e informações sobre as operações aéreas no dia do ataque, além de nomes de comandantes do esquadrão de helicópteros e do acesso imediato a bases aéreas de onde pode ter partido o ataque. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários