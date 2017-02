Rússia protesta após jornalista da Fox News chamar Putin de "assassino"

O Kremlin mostrou indignação após as declarações do jornalista Bill O'Reilly, da Fox News, que chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de "assassino". Em entrevista veiculada no fim de semana pela emissora americana, O'Reilly qualificou o líder russo como "um assassino". O presidente americano, Donald Trump, rebateu dizendo que os EUA também têm assassinos.

Porta-voz de Putin, Dmitry Peskov recusou-se a comentar a resposta de Trump, mas criticou o jornalista. Segundo ele, as declarações de O'Reilly são "inaceitáveis e ofensivas". "Nós gostaríamos de receber um pedido de desculpas para o presidente desta respeitada organização", afirmou Peskov a repórteres na segunda-feira, em referência à Fox News.

Trump já elogiou Putin e sinalizou que as relações bilaterais poderiam melhorar em seu governo. Putin, por sua vez, também fez acenos elogiosos ao novo presidente americano. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários