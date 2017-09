Rússia pede que EUA e Coreia do Norte mostrem comedimento

O governo da Rússia mostrou grande preocupação com a escalada nas tensões na Península Coreana. O país pediu que todos os lados mostrem comedimento, após a Coreia do Norte ameaçar detonar uma bomba de hidrogênio no Oceano Pacífico.

"Nós estamos muito preocupados em Moscou com a escalada das tensões na Península Coreana ligadas à troca de declarações suficientemente rudes e ameaçadoras", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo agências de notícias do país.

O ministro das Relações Exteriores norte-coreano ameaçou testar uma bomba de hidrogênio em resposta ao discurso do presidentes dos EUA, Donald Trump, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Trump disse que aniquilaria a Coreia do Norte, se preciso, para defender os EUA ou seus aliados.

"Moscou está pedindo a todas as partes interessadas que mostrem comedimento para não provocar uma escalada maior", disse Peskov. O governo russo tem apoiado o uso dos canais diplomáticos para resolver a crise na península e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, advertiu nesta semana contra a "histeria belicista".

Peskov disse que o abandono de uma solução diplomática para resolver a crise teria "consequências catastróficas". Fonte: Dow Jones Newswires.

