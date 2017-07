Rússia nega que tenha ordenado reunião entre Kushner e presidente de banco russo

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta terça-feira que o encontro entre Jared Kushner, genro e assessor sênior do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente de um banco russo não ocorreu seguindo as ordens do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Em dezembro, Kushner se reuniu com o presidente do banco estatal russo Vneshekonombank, Sergei Gorkov. O encontro foi incluído em uma declaração de Kushner entregue ao Congresso americano na segunda-feira, como parte de uma investigação sobre possíveis conexões entre a campanha de Trump e o governo russo.

Kushner afirmou que tinha sido convidado a se encontrar com Gorkov por intermédio do então embaixador russo nos EUA, Sergei Kislyak. "Esses contatos não exigem autorização do Kremlin e eles não foram realizados em nome do Kremlin", disse Peskov, em entrevista coletiva. Fonte: Associated Press.

