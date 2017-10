Rússia nega implicação em investigações sobre campanha presidencial dos EUA

O governo da Rússia afirmou nesta terça-feira que não está implicada nas primeiras acusações criminais ligadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov disse que "até agora a Rússia não aparece de nenhuma maneira nessas acusações que foram feitas".

Peskov acrescentou ainda que Moscou não pretende alimentar a "histeria" em torno do assunto. O porta-voz acrescentou que as acusações de interferência russa na disputa eleitoral de 2016 permanecem "infundadas" e disse que "nós estamos observando com interesse" os desdobramentos.

O porta-voz do governo russo disse ainda que as conexões entre o ex-assessor de Trump para a política externa George Papadopoulos e um homem que teria vínculos com o Ministério das Relações Exteriores russo não comprovaram qualquer cumplicidade do governo russo. Fonte: Associated Press.