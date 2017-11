Rússia estaria pronta para discutir extensão de corte na produção de petróleo

A Rússia estaria pronta para discutir a extensão do acordo de corte na produção com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) na reunião do grupo que acontece na semana que vem. A informação foi divulgada pela agência de notícias russa Tass, que creditou a fala ao ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak.

Segundo o ministro, todos os países que assinaram o acordo estão "empenhados em garantir que o corte alcance resultados específicos". Novak falou a repórteres nos bastidores do Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF, na sigla em inglês), que acontece em Santa Cruz, na Bolívia.

Além disso, rumores de que a Rússia já teria concordado em estender o corte da produção até o fim do ano que vem deram suporte aos contratos futuros de petróleo durante a manhã.