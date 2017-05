Rússia e Trump negam compartilhamento de informações confidenciais em reunião

O ministério das Relações Exteriores da Rússia e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negaram nesta terça-feira os relatos de que informações confidenciais teriam sido compartilhadas pelo norte-americano durante uma reunião com o ministro Sergei Lavrov na semana passada.

A informação foi dada ontem pelo Washington Post, para quem o compartilhamento da informação teria colocado uma fonte de inteligência sobre o Estado Islâmico em risco.

Maria Zakharova, porta-voz do ministério russo, classificou os relatos são "mais uma mentira".

Em seu perfil no Twitter, o republicano afirmou que compartilhou apenas informações relacionadas ao terrorismo e segurança aérea.

"Como presidente eu quis compartilhar com a Rússia (em uma reunião amplamente conhecida na Casa Branca), o que eu tenho absoluto direito de fazer, fatos ligados ao terrorismo e à segurança aérea. Razões humanitárias, além do que eu quero que a Rússia eleve fortemente sua luta contra o (grupo extremista) Estado Islâmico e o terrorismo", disse Trump. (Marcelo Osakabe, com informações da Associated Press)

