Rússia diz que militares ficam na Venezuela o tempo necessário

O governo da Rússia anunciou que manterá militares na Venezuela por tempo indeterminado. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, MariaZakharova, disse que a manutenção dos oficiais no país está sustentada em acordos bilaterais. A Rússia apoia o governo de Nicolás Maduro.

"Quanto tempo? Enquanto eles precisam, e enquanto o governo venezuelano precisa eles. Tudo está sendo feito com base em acordos bilaterais ", disse. "Existem estruturas jurídicas internacionais e bilaterais para isso."

No começo desta semana, o Ministério das Relações Exteriores reiterou que o envio de militares russos para a Venezuela segue restrita conformidade com a Constituição do país e o acordo intergovernamental bilateral sobre cooperação técnica militar assinado em maio de 2001.

Reproduzindo informações da imprensa, a agência oficial da Rússia informou a chegada dos aviões An-124 e Il-62 ao Aeroporto de Caracas em 23 de março, transportando militares russos e 35 toneladas de carga a bordo.

*Com informações da Tass, agência oficial da Rússia.