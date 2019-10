Rússia diz que está ajudando China a construir sistema de alerta contra mísseis

POLÍTICA Bolsonaro: o que nós pretendemos agora no caso Adélio é ir atrás dos mandantes

GERAL Procurador tenta matar juíza no Tribunal Regional Federal em São Paulo

ESPORTE Recuperado de lesão, Bruninho volta a ser opção de Rodrigo Santana no Atlético-MG

Enquete

O governador do RJ, Wilson Witzel, quer o fechamento de fronteira com Bolívia e Paraguai como medida para barrar o tráfico de armas e drogas. Você concorda com essa decisão?

Sim Não Votar Resultados